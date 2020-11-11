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Teknoloji Çarpıcı iddia: Akıllı telefon üreticisi satılıyor mu?
Teknoloji

Çarpıcı iddia: Akıllı telefon üreticisi satılıyor mu?

Son zamanlarda ciddi tedarik sorunları yaşayan Çinli teknoloji devi Huawei'nin, alt markası olan Honor'u satacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 02:31:00 -
Çarpıcı iddia: Akıllı telefon üreticisi satılıyor mu?

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin alt markası olan Honor'un satılacağı iddia edildi. ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle son zamanlarda ciddi tedarik sorunları yaşayan şirket, söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İddialara göre Huawei, alt markası olan Honor'u Digital China Group ile Shenzhen şehir yönetiminin de yer aldığı bir konsorsiyuma 15 milyar dolara satacak. Şirket satışı gerçekleştirirse 124,8 milyar TL gelir elde edecek.

Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Honor Terminal Co Ltd hisselerinin yüzde 15’ini alacak Digital China Group, Honor’un en büyük hissedarı olacak. Shenzhen hükümeti tarafından desteklenecek 3 yatırım şirketi de Honor hisselerinin yüzde 10-15’ini satın alacak.

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