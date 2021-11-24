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Ekonomi Çarpıcı döviz önerisi: Dolar yasaklansın
Ekonomi

Çarpıcı döviz önerisi: Dolar yasaklansın

Döviz kurunda yaşana aşırı yükselişin ardından Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada doların yasaklanması önerildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:02:00 -
Çarpıcı döviz önerisi: Dolar yasaklansın

Türkiye günlerdir ekonomideki dalgalanmaları konuşuyor. Dolar önceki güne de sert başladıktan sonra sabah saatlerinde tarihi zirveyi gördü ve 13'ün üzerine kadar çıktı. Doların yükselmesinin ardından birçok uzman ve siyasetçi de konu hakkında görüşünü beyan etti. İYİ Parti ve CHP, olağanüstü toplantı gerçekleştirirken, Vatan Partisi ise çözüm önerisini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Dolar yasaklansın"

Vatan Partisi, döviz kurundaki tarihi artış ile TL'de yaşanan değer kaybının ardından geçmişteki talebini tekrarlayarak "Dolar yasaklansın" dedi. Vatan Partisi resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Evet Kesinlikle Tūrkiye, İçinde Dolar Kullanmak Yasaklanmalıdır.
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Serhat

Tamamen yasaklanamaz ama sınırlama getirilebilir
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