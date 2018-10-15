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Çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' iddiası: Suudi Arabistan "yanlışlıkla öldü" itirafında bulunmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan'ın, Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:52
Çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' iddiası: Suudi Arabistan "yanlışlıkla öldü" itirafında bulunmaya hazırlanıyor

Reuters haber ajansının da CNN’e dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın sorgulama sırasında yanlış giden bir durum nedeniyle öldüğünü kabul edecek bir rapor hazırlıyor.

İddiaya göre rapor hala hazırlanma aşamasında ve değişebilir.

CNN’in haberi dayandırdığı kaynaklara göre, raporda Kaşıkçı’nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi.

Uluslararası yaptırımlar kapıda 

Suudi yönetiminin olası itirafı dünyanın tepkisini çekecek.

Daha önce ABD'nin yaptırım kararını destekleyecek olan bu açıklama, Suudi’lerin Fransa İngiltere ve Almanya’yı da karşısına almasına neden olacak

ABD başkanı donald Trump geçtiğimiz yaptırımların uygulanabileceği sinyalini vermişti.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:52
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan
  3. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu
  4. CNN

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