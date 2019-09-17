0553 313 94 23

Çarpıcı analiz! Menderes'i idam edenler Erdoğan'a ne yapmazdı?

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin 58. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuntalarla mücadelesini ele alan gazeteci Abdulkadir Selvi, "Menderes’e bunu yapanlar 15 Temmuz’da eğer Erdoğan’ı ele geçirse ne yapmazdı?" diye sordu.

17 Eylül 2019 Salı 12:13
Çarpıcı analiz! Menderes'i idam edenler Erdoğan'a ne yapmazdı?

Gazeteci Abdülkadir Selvi, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamının 58. yıl dönümü nedeniyle "Menderes’in idamından Erdoğan’ın mücadelesine" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erdoğan'ın askeri vesayetle mücadelesinin önemine dikkat çeken ve Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu bu minvalde eleştiren Selvi 27 Mayıs darbesi ile 15 Temmuz kalkışmasını hatırlatarak kritik bir soru yöneltti: "Menderes’e bunu yapanlar 15 Temmuz’da eğer Erdoğan’ı ele geçirse ne yapmazdı?"

İşte Selvi'nin "Menderes’in idamından Erdoğan’ın mücadelesine" başlıklı yazısından ilgili bölüm...

Menderes'ten Erdoğan'a

Menderes’in üstünde idam gömleğiyle sehpaya doğru yürüdüğü fotoğrafı 15 Temmuz gecesi gözümün önünden gitmemişti. 15 Temmuz gecesi Hande Fırat’la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yayına çıkması için ikna etmeye çalışırken, “Millet bizim ne dediğimizi merak etmiyor. Cumhurbaşkanı’nın ne diyeceğini merak ediyor. Millet Cumhurbaşkanı’nın yaşayıp yaşamadığını görmek istiyor” derken kafamda hep bu düşünce vardı.

Menderes’e bunu yapanlar 15 Temmuz’da eğer Erdoğan’ı ele geçirse ne yapmazdı?

Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları AK Parti’yi eleştirerek istifa ederken, Abdullah Gül-Ali Babacan ekibi yeni parti kurarken, Erdoğan’ı eleştiriyorlar ama bir noktayı göz ardı ettiklerini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri vesayetle ve darbelerle mücadele sürecini... Başbakanlar gelir geçer, partiler kurulur partiler yıkılır ama demokrasi kavgamızda askeri vesayet ve darbelerle mücadele en önemli kilometre taşını oluşturur.

Askeri vesayet ve darbelerle mücadele

Bu ülkede darbeler oldu. Bu ülkede başbakanlar asıldı. Kimi başbakanlar şapkayı alıp gitmek zorunda kaldı, kimi istifa etmekle yetindi. Ama 27 Nisan’da bir başbakan çıktı muhtırayı geri çevirdi. Tabiri caizse 28 Nisan’da muhtıraya karşı muhtıra verdi. Bu ülkede tanklar ilk kez yola çıkmadı. Ne zaman tanklar yola çıksa, hükümet devrilir, Meclis’in kapısına kilit vurulurdu. Ancak 15 Temmuz’da bir Cumhurbaşkanı çıktı, tanklara karşı durdu. Milletini peşine takıp darbecilerin tanklarına, savaş uçaklarına karşı direndi ve kazandı.

Erdoğan’a karşı bayrak açanlar hadi başörtüsü mücadelesini anmıyorlar. Hadi Kürt sorunundaki ilerlemelere değinmiyorlar. Ama bari askeri vesayetin geriletilmesini, darbelerle mücadeleyi hatırlarından çıkarmasalardı. 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren ve arkadaşlarını yıllar sonra yargılayan başbakanın adıydı Erdoğan...

Erbakan başbakanken Genelkurmay’ı ziyareti sırasında omuz atılmasına, Osman Özbek isimli bir generalin çıkıp, başbakana, “P..venk” demesine değinmek bile istemiyorum.

Kütahya'da yaşananlar

Sanatçı Nejat Uygur, TSK rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyordu. Erdoğan başbakandı. Eşi Emine Hanım’la birlikte Nejat Uygur’u ziyaret etmek istedi. Başı türbanlı diye başbakanın eşine izin verilmedi.

Bir bakan anlattı. 2007 yılıydı. Şimdiki bakan, o tarihlerde Erdoğan’ın danışmanıydı.

“Başbakan Kütahya programını tamamladı. Bakanlar ve milletvekillerinden oluşan bir heyetle havaalanına geçildi. Başbakan’ın makam aracı geçtikten sonra askeri havaalanının kapısı kapandı. Aralarında başörtülüler var denilerek bakanların makam araçları ve milletvekilleri içeri alınmadı. Başbakan’ın aracı geri geldi. Bir otobüs getirildi. Hepimiz otobüse bindik. Başbakan da otobüsün önüne oturdu. Havaalanına tekrar girdik, uçağımıza binebildik.”

Türkiye o günlerden bugüne geldi.

Bütün bunlar, 15 Temmuz’da, “Menderes’i koruyamadık ama Erdoğan’ı yedirmeyiz” diyen milletin azmi ve Erdoğan’ın liderliği sayesinde gerçekleşti.

Bu millet Menderes’i de, Erdoğan’ı da unutmaz...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:13
  1. Kütahya
  2. Başbakan Adnan Menderes
  3. Gazeteci Abdülkadir Selvi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur | Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? Engelli bağkur emeklilik şartları neler?
    1. Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur |..
    2. Firari emniyet müdürü enselendi!
    3. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol..
    4. Hong Kong'ta tren raydan çıktı! 8 yaralı
    5. Erman Toroğlu: Artık büyük takım,..
    6. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Mahmut..
    7. Bilim insanları Prostat ilaçları..
    8. 'Sigara içenlerde akciğer sertleşmesi..
    9. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    10. Mersin'de verimi yüksek iki yeni muz..
    11. Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye..
    12. Yargıdaki FETÖ tehlikesine böyle..
    13. Kapadokya ziyaretci sayısında rekora..
    14. Menderes’i unutamıyorlar! ‘Babamızı..
    15. Canan Karatay önerdi: 'Kahvaltıda..
    16. Çarpıcı analiz! Menderes'i idam..
    17. Fındık üreticisine ödeme yapıldı müjdesi
    18. Teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul..
    19. Kocaeli Üniversitesi 5 Akademik..
    20. Ankara merkezli 8 ilde FETÖ..
    21. İOS'da WhatsApp mesajları silinmiyor..
    22. Türksat'tan TEKNOFEST'te '8K' çekim..
    23. Hüda-Par’dan Kulp saldırısına sert tepki
    24. İran lideri Ali Hamaney: ABD ile..
    25. Yargıtay ve Danıştayın yeni üyeleri..
    26. Türk Hava Yolları Galatasaray'ın yeni..
    27. Engelli emekliliğinde son yedi yıl..
    28. YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışmalar..
    29. AK Parti’den kimler istifa etti? AK..
    30. FETÖ'nün TSK yapılanmasında 138..
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
    'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....