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Çarmelik Kervansarayı’nda çiftçiler bilgilendirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle restorasyon çalışmaları tamamlanan Çarmelik Kervansarayı’nın Kırsal Yaşam Tarım Müzesi ve Çiftçi Eğitim Merkezi olması için protokol imzalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 19:03
Çarmelik Kervansarayı’nda çiftçiler bilgilendirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle restorasyon çalışmaları tamamlanan Çarmelik Kervansarayı’nın Kırsal Yaşam Tarım Müzesi ve Çiftçi Eğitim Merkezi olması için protokol imzalandı.


Bozova ilçesine bağlı Büyük Han Mahallesinde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı, turizmde hak ettiği yeri almaya hazırlanıyor. Evliya Çelebi’nin de Seyahatnamesi’nde bahsettiği tarihi Çarmelik Kervansarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat buldu. Türkiye’nin en büyük Tarım Müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması için kurumlar arası iş birliğine giden belediye, Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile protokol imzaladı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklı ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Emir Çetiner’in katılımıyla imzalanan protokolle bölgede çalışmalar başlatılacağı belirtildi.


"Bu proje bilimin tarıma uygulanmasına vesile olacak"


Şanlıurfa’nın farklı bakış açılarıyla gelişebileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Çarmelik Kervansarayının restorasyonundan sonra Kırsal Yaşam Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi olarak faaliyete alınması kararlaştırdık. Bu proje Şanlıurfalı çiftçilerimize hizmet verecek. Bu tarihi kervansaray Şanlıurfa tarımının kalkınmasında, tarım bilincinin yükselmesinde ve bilimin tarıma uygulanmasında vesile oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Tarım ve Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürüteceğiz. Tarımsal potansiyelimizi gerçekleştirmeye yönelik ortak protokolümüzü imzaladık. Bu güzel Çarmelik Kervansarayı’nın Kırsal Yaşam Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi’ne dönüşmesinde çok önemli emekler oldu. Önce restorasyon ve daha sonra da müzeye dönüşmesi için arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar. Şanlıurfa böyle farklı bakış açıları ile gelişmeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de gelişeceğine hep birlikte şahit olacağız. Tarım Şanlıurfa için çok önemli bir konu.Allah Şanlıurfa’ya güzel ovalar vermiş ve güzel tarım potansiyelimiz var. Türkiye’nin ekonomisinde ve yatırım potansiyelinde en büyük payı GAP bölgesi aldı. Ama sadece yatırımlar yetmiyor. İnsan unsuru çok önemli, 3 kurumumuz tarafından imzalanan protokolle çiftçilerimiz her anlamdaki eğitimlerini burada tamamlayacaklar. Biz tarımsal potansiyelimizi gösterilip, geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolümüzü imzaladık" dedi.


Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklı ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner de, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine projeden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:03
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