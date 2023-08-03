Carlo Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve bu imzayla hem Türk hem de dünya basınında ses getiren Arda Güler, takımının hazırlık kampında sakatlanmıştı. Tedavisi için Madrid'e geri dönen genç yıldız için teknik direktör Carlo Ancelotti'den açıklama geldi. İşte detaylar...

La Liga devi Real Madrid hazırlık turnuvası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Milan'ı 3-2, Manchester United'ı ise 2-0'la geçen Madrid ekibi, son iki maçta ise Barcelona'ya 3-0 ve Juventus'a 3-1 mağlup olmuştu.

Milli futbolcu Arda Güler ise turnuvanın ortasında gerçekleştirilen antrenman esnasında sakatlanmıştı. Genç yıldızın menisküs problemi olduğu öğrenilmişti.

Juventus ile oynanan maçın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in talihsiz sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Dönmesi en kötü ihtimalle bir ay sürer." ifadelerini kullandı.

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İtalyan teknik adam, Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler'in yeteneğini beğendiğini dile getirerek "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı." benzetmesinde bulundu.

Milli yıldız sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta kamptan ayrılıp Madrid'e dönmüştü.