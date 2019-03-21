0553 313 94 23

Çarkların arasında korkunç ölüm! Gören sinir krizi geçirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasının yıkama hattında çalışan Mustafa Korkmaz, makinelerin çarkları arasında düşerek feci şekilde can verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:10
Çarkların arasında korkunç ölüm! Gören sinir krizi geçirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, çalıştığı geri dönüşüm fabrikasındaki çarkların arasına düşen işçi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisindeki geri dönüşüm fabrikasının yıkama hattında çalışan Mustafa Korkmaz (52), dengesini kaybederek çarkların bulunduğu yere düştü.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Korkmaz'ın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:10
  1. Sakarya
  2. Hendek ilçesi
  3. iş kazası
  4. çarkların arasında feci ölüm
  5. Geri dönüşüm fabrikası
  6. Mustafa Korkmaz
  7. feci şekilde can verdi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e Ziyaret
    1. Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e..
    2. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
    3. UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda..
    4. Huzurevi sakinleri için kermes
    5. SAÜ’de Nevruz coşkusu
    6. Tüfenkci ve Kahtalı ziyaretlerini..
    7. Doğtaş-Kelebek Mobilya Rize Mağazası..
    8. Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li..
    9. Parlak Yeşilyurt’u karış karış gezmeye..
    10. AB liderleri Brexit için bir araya..
    11. “Tavrından dönmediği sürece ABD..
    12. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    13. Mersin’de Adalet Ormanı oluşturuldu
    14. Döviz kurları
    15. Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları
    16. İHA’ya Yeşil Ekonomi Ödül’ü
    17. Güven Timleri tarihi eser kaçakçısını..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    19. Bakan Akar, Millileştirilecek..
    20. Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!