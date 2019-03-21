Çarkların arasında korkunç ölüm! Gören sinir krizi geçirdi Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasının yıkama hattında çalışan Mustafa Korkmaz, makinelerin çarkları arasında düşerek feci şekilde can verdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, çalıştığı geri dönüşüm fabrikasındaki çarkların arasına düşen işçi hayatını kaybetti. Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisindeki geri dönüşüm fabrikasının yıkama hattında çalışan Mustafa Korkmaz (52), dengesini kaybederek çarkların bulunduğu yere düştü. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Korkmaz'ın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

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