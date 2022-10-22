Çarkçıbaşı Kılıçdaroğlu’dan, 7’li ittifakı bozacak çark! Ne referandumu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin başörtüsü teklifi üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Başörtüsü meselesini sıkıyorsa referanduma götürelim" demesi üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aylardır “helalleşelim” eksenli tiyatrosu sona erdi

AK Parti iktidarı sayesinde sona eren başörtü sağını, iki hafta önce kanunla düzenleme teklifinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’na, AK Parti'nin cevabı “Serbestliği anayasa’ya yazalım” şeklinde oldu.

Dün de bu karşı cevabı “Referanduma götürelim” şeklinde geliştiren Tayyip Erdoğan’a, Kılıçdaroğlu’nun cevabı, tam çark şeklinde oldu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Erdoğan’a cevap vererek, "Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir." dedi.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun, referandumu kabul etmediğini gösteren bu cevap, 7’li ittifaktaki diğer muhafazakar partilerin moralini de bozdu..