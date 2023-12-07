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Gündem Çark üstüne çark yapan Akşener! İç savaş başladı
Gündem

Çark üstüne çark yapan Akşener! İç savaş başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 10:07:00 -
Çark üstüne çark yapan Akşener! İç savaş başladı

İP ve CHP arasındaki kriz ayyuka çıktı. Özel, Akşener’in tabanını çalma planı yaparken, Akşener ise, bu maskeli baloya geçit vermeyeceğiz dedi.

Buğra Kardan  İstanbul

14-28 Mayıs yenilgilerinin ardından dağılan FETÖ ve PKK destekli zillet ittifakını yeniden kurmaya çalışan CHP, yedi kocalı hürmüz gibi. Üst aklın yönetip yönlendirdiği Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi, hem PKK’nın siyasi kolu HEDEP hem de milliyetçi-muhafazakâr geçinen İP’le yakın temasta. 31 Mart yerel seçimlerinde ittifaksız sonuç alınamayacağını bilen bu ikili, kıyıda köşede karanlık isimlerle kirli pazarlıklara tutuşuyor. İmamoğlu terör sevicilerle gizli gizli buluşarak, Özel de İmralı’nın sesi Pervin Buldan’la görüşerek, Türkiye düşmanı operacı Pervin Chakar’ın elini öperek, Mehmetçik’e ‘kimyasal silah’ iftirası atan Şebnem Korur Fincancı’yı makamında ağırlayarak bir yandan Kandil’e “Emrinize amadeyiz” derken bir yandan da İP Genel Başkanı Meral Akşener’i de abluka altına alıyorlar.

Sinsi plan ifşa oldu

14-28 Mayıs seçimleri arefesinde tutarsız açıklamalar yaparak kredibilitesini eriten Akşener’in at pazarlığını kızıştırma girişiminin akabinde üst akıl tarafından ortaya dökülen kayıt dışı para ve rüşvet skandallarına rağmen İP’in yerel seçimler için 81 ilde aday çıkarma kararını almasını takiben CHP’nin planı deşifre oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi Özel, “Eski dosttan düşman olmaz. İP’le sıkıntımız yok. İttifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız” sözleriyle planı ifşa etti. Özel’in sözleri “İmamoğlu-Özel ikilisi Meral Hanım’ın tabanını çalmaya kalkışacak” şeklinde yorumlanırken Akit’e konuşan siyasiler ve gazeteciler “Üst akıl, şer ittifakına girmemesi hâlinde Akşenersiz yola devam etmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullanıldı.

İP’in altını oyacaklar

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan İlter, CHP’nin İP’in tabanını oyma planının ahlâki olmadığının altını çizdi. İlter, şunları söyledi: “CHP’nin İP’in tabanını araklama teşebbüsü çok yanlış. Tavanı ikna edemeyen CHP yönetimi gözünü tabana dikti. Buradan anlıyoruz ki İmamoğlu da Özel de İP’in altını oyacak. CHP yöneticileri hem ablaları Akşener’e hançer vurmakta hem de İP seçmenini aptal yerine koymaktadır. Ülkücü hareketin içinden gelen İP tabanını aldatmak mümkün değildir. CHP’nin derdi iktidara gelmek, halka hizmet etmek değildir. CHP’nin derdi ülkeye, devlete zarar vermektir. CHP, İP ve yanında saf tutanlar şeytanla el ele vermektedirler. Şu da hakikat ki İP’e de güven olmaz. Bakarsınız, üst akıl Akşener ve arkadaşlarının kulaklarını çeker. Birden U dönüşü gelir.”

“Ne koparırsak kâr” modunda

Gazeteci-yazar Hikmet Genç ise şunları kaydetti: “CHP ve İP’in birbirinin tabanına oynaması doğal. Zira bu yapılanmaların tabanlarına yapmadıkları yanlış kalmadı. Özel’in bu konuda ince ve ahlâki tavır ortaya koymayacağı muhakkak. O şu anda her şeyi yapar. İP’in seçmenini araklar, ‘Ne koparırsak kâr’ der. Bununla yetinmeyip HEDEP’e dümeni kırar. 14-28 Mayıs seçimlerinin en büyük kaybedeni İP oldu. Arka arkaya istifalar geldi, peş peşe skandallar patladı. İP cadı kazanını andırmaya başladı. Özgür Özel de esasında seçimini yapmıştı. Kurultayda Demirtaş’a, Kavala’ya selam yollayarak hakiki müttefikinin HDP veya HEDEP olduğu iletisini vermişti. Şu anda HDP veya HEDEP rahat, peşin satan tüccar modunda. Ancak CHP de sıkıntı içinde. İP’in oylarının olmadığı, HDP veya HEDEP’in işi zora soktuğu denklemle karşı karşıya. Özel, top çevirmeye çalışıyor ama nafile. İttifak olsa da olmasa da İmamoğlu ve Yavaş kaybedecek.”
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