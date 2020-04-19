  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çark deresinde yüzen ördekleri polis besledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bomboş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan ördekleri görev yapan polis memuru besledi.

2020-04-19 17:35:24 -
Çark deresinde yüzen ördekleri polis besledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bomboş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan ördekleri görev yapan polis memuru besledi.


Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gece 00.00 itibariyle başlayan yasak ile birlikte Sakarya halkı sokaklardan çekildi. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri meydanda görevlerini sürdürmeye devam etti. Ördeklerin bulunduğu Çark deresi çevresinde görevli olan bir polis memuru, sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan ördekleri besledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı