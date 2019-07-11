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Cari işlemler hesabı mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:01
Cari işlemler hesabı mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar oldu.
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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:01
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