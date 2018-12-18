THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Cari açıktan kurtulmamız lazım"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı:- "Enflasyon konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddi sorunlara yol açabilir. Yüksek oranlara fırladığı zaman tekrar kontrol altına alınması çok zor"

18 Aralık 2018 Salı 21:29
"Cari açıktan kurtulmamız lazım"

İZMİR (AA) - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin cari açıktan kurtulması gerektiğine işaret ederek, "Enflasyon konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddi sorunlara yol açabilir. Yüksek oranlara fırladığı zaman tekrar kontrol altına alınması çok zor." dedi.

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) 76. Ege Toplantısı'nda konuşan Eczacıbaşı, ilk olarak kaleme aldığı "İşim gücüm budur benim" adlı kitaptan bahsetti. Daha sonra Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı, enflasyonla mücadeleyi önemsediğini belirtti.

Ekonomide dengelerin yeniden sağlanması gerektiğine işaret eden Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Bunu başarıncaya kadar biraz sıkı bir dönemden geçeceğiz. Fiyatların yeniden dengeye oturması gerekiyor. Döviz kuru, faiz, enflasyon gibi yeniden dengelenmesi için. Seçim döneminde bu tedbirlerin alınması pek mümkün değil. Kaygımız tedbirlerin alınması gecikirse iş daha da büyür. Enflasyon konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddi sorunlara yol açabilir. Yüksek oranlara fırladığı zaman tekrar kontrol altına alınması çok zor. Konu uzaktan bakıldığı gibi basit değil. Yüksek enflasyonun önüne geçilmesi lazım. Mutlaka ekonomik modelimizi değiştirmemiz lazım. Dışarıdan borçlanarak büyüme modeli olmaz. Cari açıktan kurtulmamız lazım. Dış kaynak yaratarak büyümememiz lazım."

- "Genç aday sayısı artmalı"

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter ise gençlerin gündeminin ülkenin gündemi olması gerektiğine işaret etti.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle de ilgili değerlendirmelerde bulunan İlter, "İş dünyası olarak siyasi partilerden beklentimiz, adayların yerel, iş dünyasından, bölgenin ekonomik ihtiyaçlarını, beklenti ve dinamiklerini bilen kişiler arasından gösterilmesidir. Gençler ve kadın aday sayısının artırılmasını da arzu ettiğimizin altını çizmek isteriz. Unutulmamalıdır ki yerel yönetimler, siyasetin topluma en yakından temas ettiği noktalardır." diye konuştu.

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk de toplantıda bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından EGİAD'a yeni üye olanlara plaket takdim edildi.

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, EGİAD üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:29
  1. bülent eczabaşı
  2. EGİAD
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya kınama
    1. MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya..
    2. Anadolu Ajansı "Yılın Haber Ajansı"
    3. UNICEF: "Yemen'deki 5 milyon çocuğa..
    4. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    5. Fenerbahçe'den muhteşem dönüş!
    6. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal..
    7. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    8. Şanslı müşterinin yemeğinden inci..
    9. Hindistan'da Phethai kasırgası
    10. Senegal "Thiaroye 44" katliamının..
    11. Belçika Başbakanı Michel istifa..
    12. BAE-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi
    13. Yılmaz Vural evini soyan hırsıza..
    14. Beyaz Saray'dan Fetullah Gülen..
    15. Galatasaray Keçiörengücü ile berabere..
    16. Sudan'da yolcu otobüsü devrildi: 14..
    17. Trump imzaladı! ABD'den çılgın hamle
    18. Filistin'den "Trump'ın Ortadoğu barış..
    19. Keşan'da eğitime kar engeli
    20. "Kalbimi ve sıcaklığımı bu şehrin..
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...