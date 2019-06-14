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Cari açık Nisan’da azaldı

Cari işlemler açığı, 2019 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti.

14 Haziran 2019 Cuma 10:20
Cari açık Nisan’da azaldı

Cari işlemler açığı, 2019 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Nisan dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.



Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın Nisan ayında 1 milyar 589 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 2 milyar 347 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 158 milyon dolara yükseldi.


Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 282 milyon dolar azalarak 1 milyar 149 milyon dolar oldu.


İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 57 milyon dolar azalarak 15 milyon dolara geriledi.



Finans Hesabı


Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 4 milyar 519 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.


Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 568 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 405 milyon dolar ve 511 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.



Diğer yatırımlarda 1 milyar 281 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 56 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar net artış kaydetti.


Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 833 milyon dolar ve 72 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşirken, diğer sektörler 157 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:20
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