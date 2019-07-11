Cari açık Mayıs’ta geriledi

Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 151 milyon dolar fazla verdi, bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Mayıs dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; Bir önceki yılın Mayıs ayında 6 milyar 172 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 151 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolara geriledi. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 853 milyon dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 594 milyon dolar artarak 2 milyar 303 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mayıs ayında 1 milyar 204 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 3 milyar 469 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 257 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 846 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 194 milyon dolar artarak 1 milyar 299 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 104 milyon dolar azalarak 27 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 51 milyon dolar azalarak 204 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 456 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 138 milyon dolar ve 369 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurtiçi bankalar, yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak 52 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlarda 1 milyar 511 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 3 milyar 989 milyon dolar ve 1 milyar 797 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 616 milyon dolar, 126 milyon dolar ve 524 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Resmi rezervlerde bu ayda 3 milyar 8 milyon dolar artış gözlendi.