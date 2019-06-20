Cari açık daha da düşecek, işler yoluna girecek

Akit Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, "Haziranda cari fazla görebiliriz" sözlerini teyit eden son veriler moralleri yükseltti. Ekonomideki yavaşlama ve ithalattaki gerilemeye bağlı olarak nisan ayında cari açık 1.3 milyar dolar, yıllıkta ise 8.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kamuoyu, Hazine’nin elini güçlü kılan bu gelişmenin faiz ve enflasyon cephesine de yansımasını bekliyor.

İndirim beklentisi güçleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK), bu ay faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi , ‘’PPK şahin pozisyonunu korudu’’ şeklinde yorumlandı. Bunun ötesinde PPK’nın politika faizini yüzde 24’te sabit tutması ve yayımladığı açıklamanın metninde “risklerin devam ettiği” ifadesini kullanmaması temmuz ayı toplantısında faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi. Piyasanın beklentisi de bu yönde. Uzmanlara göre alınacak karar, enflasyonla mücadele sürecine de etki yapacak. Nitekim, TCMB, Eylül 2018’de faiz oranını 625 baz puan artırarak bütün dengeleri faiz severlerin lehine çevirmişti. Şimdi ise gelecek muhtemel faiz indirimi kararı ile enflasyonda kalıcı düşüşün başlangıcına kapı aralanmış olacak. TCMB’nin son açıklamaları ile ihtiyatlı yolu seçtiğine dikkat çeken uzmanlar, sıkı parasal duruşun enflasyonun üzerinde olumlu etki gösterdiğini ve ithal ara malı girdileri ile gıda konusundaki yüksek yönlü risk unsurların eski seviyelerde olmadığını dile getiriyor. Enflasyonda kalıcı düşüşün başlama tarihi için de yaz sonu işaret ediliyor. Yıl sonuna kadar toplamda 200-300 baz puanlık indirim yapıldığı takdirde, faizlerin yıl sonunda yüzde 20’nin altına düşmesi beklentisi de hâkim.

Gözler 28 Haziran’da

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in faiz indirimden söz etmesini satın alan piyasalar, önümüzdeki orta vadede Amerikan dolarının değerinin uluslararası piyasalarda gerilemesini bekliyor. İyimserliğin devamının dün akşam toplanan FED yöneticilerine yansımasına rağmen gözler 28-29 Haziran’da Japonya’da gerçekleşecek olan G-20 liderler zirvesinde. ABD-Çin ticaret savaşı, ABD-İran gerilimi, küresel ekonomideki yavaşlama emareleri, bu havanın çok sürmeyeceğini ortaya koyuyor.

Üç kritik konu

Öte yandan petrol fiyatlarındaki dalgalanma petrol ithalatçısı olan Türkiye gibi ülkelerde enflasyona etki yapıyor. Uzmanlar, petrolün varil fiyatında aşırı bir yükselişe ihtimal vermese de, Türkiye ile ABD ilişkilerinin seyrine etki yapan S-400 gerginliğinin ve İstanbul seçiminin piyasalardaki dengeleri etkileyeceği görüşünde. Seçimin ardından kabinenin açıkladığı reform paketlerinin ekonomi ayaklarına daha çok odaklanacağı beklentisi de hâkim.

Editörden: Duyarlılık artıyor

Uzmanlara göre cari açıktaki gerilemenin adım adım döviz kurlarına da etki etmesi bekleniyor. Ancak bu sürecin adım adım gerçekleşmesi muhtemel. Bankalardaki döviz mevduatında yaşanan artışa dikkat çeken uzmanlar, haziran ayının ilk haftasında döviz mevduatının 185 milyar dolara yükselerek toplam mevduatın yüzde 55 seviyelerine ulaştığını söylüyor. Görünen o ki, ister yatırımcı olsun ister tasarruf yapabilen vatandaşlar, onlar için döviz hâlâ bir korunma ve yatırım aracı. Nitekim 2018-2019 arasında yaklaşık yüzde 30’luk bir getiri sağlayan döviz, vatandaşları o dönemde yükseliş eğilimi gösteren enflasyona karşı da korumuş görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın FED’e çağrısı ve FED’in faiz politikaları konusunda yumuşama sinyalleri vermesine rağmen Türkiye-ABD ilişkilerindeki kaygan zemin iç piyasadaki duyarlılığı daha da artıracak gibi görünüyor. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye ekonomisinde gelişen olumlu dinamiklere rağmen not indirme yönetimi ile ortaya koyduğu tavır da piyasaları bulandırma girişimlerinden sadece birisi olarak dikkatlerden kaçmadı. Para piyasalarına oldukça sınırlı bir etki yapan bu açıklamayı çürüten bir çok argüman mevcut.