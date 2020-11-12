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Ekonomi Cari açık beklentilerin altında
Ekonomi

Cari açık beklentilerin altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:01:00 -
Cari açık beklentilerin altında

Buna göre, geçen yılın eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 2 milyar 364 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolar oldu. AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, ağustos ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 631 milyon dolardan 4 milyar 316 milyon dolara revize edildi.

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