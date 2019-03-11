Cari açık 813 milyon dolar oldu

Cari işlemler açığı, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 6.221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 6 milyon 221 bin dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolar oldu.







Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.239 milyon dolar azalarak 1.570 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 221 milyon dolar artarak 1.274 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.







Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ocak ayında 1.505 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 2.943 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar tutarında artarak 1.034 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar artarak 529 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 92 milyon dolara geriledi.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 92 milyon dolara geriledi.







Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 204 milyon dolar artarak 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.







Portföy yatırımları 6.110 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.300 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 192 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.







Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.146 milyon dolar net borçlanma yaparken, Genel Hükümet 3.414 milyon dolar yeni ihraç gerçekleştirdi.







Diğer yatırımlarda 579 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.







Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.444 milyon dolar ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 2.215 milyon dolar net artış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2.213 milyon dolar, 95 milyon dolar ve 162 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.







Resmi rezervlerde bu ayda 3.540 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.