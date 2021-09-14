Cari açık, 11 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı, temmuzda 683 milyon dolarla beklentilerin hafif üzerinde açık verdi. Bu rakam geçen yılın ekim ayında kaydedilen 153 milyon dolarlık cari açığın ardından en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı da 27 milyar 832 milyon dolar ile son 11 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veri geçen yılın ağustos ayında 24,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş, bu yılın şubat ayı itibarıyla da kademeli düşüşe geçmişti. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

İyileşme eğilimi sürüyor

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, verilere yönelik yaptığı değerlendirmede, son 12 aylık açığın temmuzda iyileşme eğilimini sürdürdüğünü, dış ticaret öncü verileri ile turizm ve taşımacılık gelirlerinde gözlenen toparlanma sayesinde yıllık cari açıkta düşüşün devam etmesini beklediğini söyledi. Cari açıkta temmuz ayında gözlenen iyileşmede, dış ticaret açığının artmasına karşılık turizm ile taşımacılık gelirlerinin yükselişini sürdürmesinin ana etken olduğunu vurgulayan Bürümcekçi, şunları kaydetti: “İthalat ve ihracat için önemli bir öncü gösterge olan Ticaret Bakanlığı verileri, ağustos ayında dış ticaret açığında geçen yıla göre azalış olacağını gösteriyor. Turizm net gelirlerinde salgın kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl gözlenen düşüş, aşılama çalışmalarına bağlı olarak yerini kısmi toparlanmaya bıraktı. Bu eğilim sonraki aylarda korunabilirse yıllık turizm geliri 16-17 milyar dolara ulaşabilir. Enerji ve diğer emtialar ithalatında fiyat etkisi kaynaklı artışa karşılık, altın ithalatındaki azalış ve turizm net gelirlerindeki toparlanma birbirini telafi edebilir. Bu bağlamda, cari açığın ne boyutta azalacağı açısından esas belirleyici iç talep ve ekonomik aktivitenin seyri olacak gibi görünmektedir. Son Orta Vadeli Program’da yıl sonu cari açık beklentisi 21 milyar dolar açıklanırken, son piyasa anketlerinde medyan değer 20 milyar dolar açık oldu. Bu kapsamda son OVP ve piyasa medyan beklentisi birbirine yakın.”