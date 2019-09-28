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Cari açığın azaltılmasına 250 milyon dolarlık katkı

Rönesans Holding’in Adana Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde kuracağı polipropilen üretim tesisi, cari açığın azaltılmasına 250 milyon dolar katkı sağlayacak.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:50
Cari açığın azaltılmasına 250 milyon dolarlık katkı

Rönesans Holding’in Cezayirli Sonatrach ve Koreli GS E&C’yle Adana Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde kuracağı polipropilen (plastik hammadde) üretim tesisi, cari açığın azaltılmasına 250 milyon dolar katkı sağlayacak. Toplam 1,4 milyar dolar yatırım yapılacak tesis, 450 bin ton üretim kapasitesiyle polipropilen ithalatının beşte birini tek başına karşılayacak.

Türkiye, her sene 2 milyon ton polipropilen ithal ediyor. Bu rakamın 2023’te 2,65 milyon tona varacağı tahmin ediliyor.

Yapımı 2020 sonunda başlayıp 2023’te tamamlanacak olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisiistihdamı da önemli oranda arttıracak. İnşaatında 2 bin kişi çalışacağı tesis, faaliyetlerine başladığında 600 aileye ekmek kapısı olacak.

Ceyhan stratejik bir bölge

Rönesans Yatırımlar Grup Başkanı Kâmil Yanıkömeroğlu, polipropilen yatırımı için Ceyhan’ın ideal bir bölge olduğunu belirtti. Yanıkömeroğlu, bölgenin limana ve ürün talebinin yoğunlaştığı illere yakın olduğunu vurguladı.

Hammadde tedarikinin önemine de dikkat çeken Yanıkömeroğlu, “Bu çerçevede Sonatrach’la önemli bir adım attık. Ceyhan’da kullanılacak hammadde olan propan gazının teminini için 2040’a kadar anlaşma yaptık. Uzun vadeli bu anlaşma pek çok gruba örnek olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:50
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