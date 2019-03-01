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Çareyi Ankara’da ararken Manisa’da buldu

Kırıkkale’de dünyaya gelen, doğumu sonrası göğüs ön duvarında kemik gelişiminin (Sternal Kleft) olmadığı fark edilerek Ankara’daki bir üniversite hastanesine sevk edilen ve burada durumunda bir sıkıntı olmadığı söylenerek taburcu edilen Bigemsu bebek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi edildi.

01 Mart 2019 Cuma 11:27
Çareyi Ankara’da ararken Manisa’da buldu

Kırıkkale’de dünyaya gelen, doğumu sonrası göğüs ön duvarında kemik gelişiminin (Sternal Kleft) olmadığı fark edilerek Ankara’daki bir üniversite hastanesine sevk edilen ve burada durumunda bir sıkıntı olmadığı söylenerek taburcu edilen Bigemsu bebek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi edildi.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Acil Servisine 40 günlükken solunum sıkıntısı şikayeti ile başvurusu yapılan Bigemsu bebek, Öğretim Üyesi Dr. Semra Şen tarafından ağır solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlandı. Göğüs ön duvarındaki kemik destek olmadığından solunumunu kendi başına sürdüremeyen hastanın ameliyata alınmasına karar verildi. Anestezi işlemleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Koray Erbüyün tarafından yapılan Bigemsu bebek, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Ömer Yılmaz, Dr. Öğr. Gör. Halil İbrahim Tanrıverdi, Araştırma Görevlileri Dr. Bilal Arıkbaşı ve Dr. Fulya Doğaneroğlu’ndan oluşan bir ekip tarafından ameliyat edildi.



Yeni bir iman tahtası oluşturuldu


Ameliyat sırasında iman tahtası kemiğinin (Sternum) tam olarak gelişmediği ve göğüs ön duvarı orta kısmının boş olduğu görülen bebek için mevcut göğüs duvarından ve iman tahtası kemiği kalıntılarından yeni bir iman tahtası kemiği oluşturuldu. Ameliyattan sonra kısa süre içinde solunum cihazından ayrılan Bigemsu bebek, 10 gün sonra sağlıklı olarak taburcu edildi.



"Nadir görülen bir hastalık"


Prof. Dr. Ömer Yılmaz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Dünyada 100 bin canlı doğumda bir görülen bu hastalık birçok Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi ve Çocuk Cerrahisi uzmanlarının meslek yaşamlarında karşılamayacakları kadar nadir görülen bir hastalıktır. Olgu, Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Anestezi Anabilim Dalı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı işbirliği ile başarılı bir şekilde tedavi edildi" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:27
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