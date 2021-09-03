Caretta caretta katliamına ceza yağdı!

Antalya Belek'te yasak olmasına rağmen gece saatlerinde ATV araçlarıyla sahile giren 2 şahıs, caretta caretta yuvalarını ezdi. O anlara tanık olan Avusturyalı Stefan Feuchtinger 2 şahsı durdurmak isterken, şahıslar ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü. Olayda yabancı uyrukla adam yaralanırken, yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının kumsala konulan ahşap yürüme bandının altında kaldığı ve 71'inin de canlı olarak kurtarıldığı bildirildi. Olayla ilgili olarak harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iki otele toplam 482 bin 790 TL idari ceza uyguladı.

2 otele 482 bin TL ceza uygulandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Belek'te, yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının kumsala konulan ahşap yürüme bandının altında kaldığı ve 71'inin de canlı olarak kurtarıldığı olayda, iki otele toplam 482 bin 790 TL idari ceza uyguladı.

Üreme bandı oluşturulacak

Ayrıca bakanlık, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve yavru caretta carettaların yaşam alanlarının insan faktörü nedeniyle olumsuz etkilenmemesi için tüm kaplumbağa üreme kumsallarında insan baskısını ortadan kaldırmak amacıyla denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40 ile 60 metrelik kumsal alanları ahşap bariyerlerle ayırarak üreme bandı oluşturacak. Çalışmayla yavru deniz kaplumbağalarının insan faktöründen olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.

Önlemler alındı

Bakanlık tarafından, otel işletmelerinin kumu eleme, yerini değiştirme gibi yuvalara zarar verecek faaliyetlerinin önüne geçmek, şemsiye, şezlong gibi malzeme ve yapılarla aynı zamanda yuvalama alanlarının işgalini önlemek ve araçlarla kumsallara girişleri engellemek adına uyarı tabelalarıyla bariyerler yapılıp bu tür olumsuz faaliyetlerin önüne büyük oranda geçildiği belirtildi.