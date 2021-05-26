Çaresizlikten sivillere silah zoruyla eylem yaptırıyorlar

Göksel Çağlav Ankara

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları ile bitme noktasına gelen terör örgütü, sivilleri kalkan olarak kullanmaya ve sivillere silah zoruyla eylem yaptırmaya başladı.

Türkiye’nin yıllardır başına bela olan terör örgütü PKK’nın kökünü kazımak için başlatılan kararlı operasyonlar sonucu eli kanlı katil sürüleri bitme noktasına geldi. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde ağır kayıplar veren terör örgütü, kalan varlığını koruyabilmek için, Suriye’den silah mühimmat ve militan desteği almaya çalışıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) edindiği bilgilere göre PKK, son zamanlarda sivillere silah zoruyla eylem düzenletmeye başladı. Kadın ve çocukları ön saflara koyarak kamuoyu algısı oluşturmaya çalışan terör örgütü, fotoğraflarda silahlarını da gizlemiyor. Örgütün silah zoru ile yaptırdıkları eylem ve yürüyüşleri, kendilerine bağlı medya organlarına “Sivil halk operasyonların bitmesi için eylem yaptı” yalanıyla servis ederken, terör örgütü PKK’nın üniforması içindeki teröristlerin, uzun namlulu, otomatik silahlarla halkı sindirdikleri açıkça görülüyor.

Aşiretleri de tehdit ediyorlar

Suriye ve Kuzey Irak’ta PKK, silah zoruyla gerçekleştirdiği gösteri ve eylemlere destek vermeyen aşiretleri de ailelerini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ediyor. Özellikle Suriye’de küçük çocukları kaçıran örgüt, ailelerine de baskı yaparak herhangi bir STK’ya bilgi vermeleri durumunda çocuklarını öldüreceklerini söylüyorlar. Örgüte karşı gelen, ihbar eden köylüleri de, ekinlerini yakmak, hayvanlarını öldürmek ve köyün yollarına mayın ve el yapımı patlayıcı döşemekle tehdit ederek baskı altına alıyor.