Çaresizlik Büyükşehir’le umuda dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve her yıl kış aylarında kapılarını açan erkek barınma evi, bu kış da parçalanmış hayat hikâyelerinin baş aktörü olan evsiz vatandaşları ağırlıyor. Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terkedilen, kimileri ise iflas ederek işini kaybetmiş halde sıcak bir yuva özlemiyle sokaklarda yaşayan vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Ürünlü’deki Erkek Barınma Evi’ne gelmeye başladı. Konuklarına üç öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkânlar sunan Barınma Evi, bu yıl hayata geçirilen ‘Yeni Bir Hayat’ projesi ile çaresiz vatandaşlar için yeni bir umut oldu.

Yeni Bir Hayat

Barınma Evi sakinlerinin aktif işgücüne katılımlarının sağlanması, tarımsal amaçlı istihdam düzeyinin artırılması amacıyla Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan mantar üretimi, tavuk ve koyun yetiştiriciliği projeleri, ‘Yeni Bir Hayat’ adı altında start aldı. Yaklaşık 134 bin metrekare alan üzerine kurulan, pandemi nedeniyle oluşturulan 20 yatak kapasiteli İlk Adım Merkezi ile toplam 196 yatak kapasitesine sahip barınma evinden halen 44 vatandaş yararlanırken, koyunculuk, tavukçuluk ve mantar yetiştiriciliği projelerinde isteyen barınma evi sakinleri yarı zamanlı olarak görev alıyor. Koyun ve tavukların beslenmesi, yumurtaların ve mantarların toplanması gibi faaliyetlerde görev alan barınma evi sakinleri, böylelikle hem para kazanarak cep harçlıklarını çıkarıyor, hem de sigortaları ödenmiş oluyor.

Barınma Evi ile iddialıyız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Barınma Evi’ni ziyaret ederek tarımsal faaliyetleri yerinde inceledi. Mantar üretimi yapılan çadırları ve tavukçuluk tesisini gezen Başkan Aktaş, koyunculuk tesisinde de kuzu sürprizi ile karşılaştı. Başkan Aktaş, ziyaretinden yaklaşık 1 saat önce dünyaya gelen ikiz kuzuyu sevip, koyunların bakıcısıyla sohbet etti. Barınma evi noktasında Türkiye’deki iddialı belediyelerden biri olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu konuda her yıl kendimizi daha da geliştiriyoruz. Konuklarımızın burada sadece konaklama değil, üretimin içinde de aktif rol alabilmeleri ve işgücüne katılımlarının sağlanması için mantar üretimi, tavukçuluk ve koyunculuk projelerini başlattık. Tarım A.Ş., Matlı Yem, Bursa Ticaret Borsası gibi önemli kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz projede elde edilen ürünler, Burfaş ve Tarım A.Ş. şirketlerimiz tarafından değerlendiriliyor. Proje aynı zamanda barınma evi sakinlerimizin sosyalleşmelerine de önemli bir katkı sağlıyor” diye konuştu.