Çare Derneği,emanetlerinizi yüzbinlerce ailenin sofrasına ulaştırdı!

Fırın önünde sıcacık pide kuyrukları, sofralarda birlikteliğimizi tatlandıran güllaçları, gecenin ortasından bizi oruca davet eden davulcuları ve ruhumuzu saran uhrevi atmosferi ile on bir ayın sultanı Ramazan sona yaklaşırken “Soframız bir olsun!” sloganı ile çıktığımız bu yolda yüzbinlerce aile ile aynı sofrada buluştuk!

Ramazan’ın bereketi, Türkiye’nin de merhameti gönül coğrafyalarındaki kardeşlerimizle buluştu. Çare Derneği olarak 15 ülke 24 şehir ve 90 bölgede bizlere emanet ettiğiniz yardımları175 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdık.

Kumanya, İftar ve Adak-Akika Kurbanı Yardımları

Ramazan ayının özündeki yardımlaşma kültürüyle yola çıkarak ülkemiz ve dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize sahur ve iftarları için gıda kumanyaları ulaştırdık! Kumanyalar, dağıtıldıkları bölgenin ihtiyaç durumuna göre belirlenen temel gıda maddelerinden oluştu.

Ramazan ayı boyunca Afganistan, Arakan, Burkina Faso, Filistin, Filipinler, Gana, Kamerun, Çad, Kenya, Tanzanya, Suriye, Uganda ve Yemen’de 120 binden fazla ihtiyaç sahibine gıda paketi (kumanya) yardımında bulunduk.

Salgın tüm dünyada etkisini sürdürürken iftar sofralarında bir araya gelemesek de iftarımızıbu Ramazan ayında uzak coğrafyalardaki kardeşlerimizeulaştırdık. Sizlerden gelen yardımlarla otuz gün boyunca on iki farklı ülkede iftarlarımızı 46 bin Müslüman kardeşimizle paylaştık. Ayrıca 6 farklı ülkede bulunan 13 yetimhanede kalan 900 yetime de 30 gün boyunca her akşam iftar yemeği verildi.

Faaliyet yaptığımız ülkelerde bizlere gönderdiğiniz adak, akika kurban hisselerinizle 67 büyükbaş kurban kesimi gerçekleşti. Kesimi yapılan kurban etlerinin bir kısmı gıda paketleri ile bir kısmı da iftar yemekleri ile ihtiyaç sahibi ailelere ikram edildi.

Zekât, Fitre, İnfak ve Nakdî Yardımlar

Ramazan ayı; zekât, fitre, infak ve sadaka gibi ibadetlerimizi hatırlamak, yaşatmak ve geçekleştirmek için hayırlı bir vesiledir. Bu yardımlarınızla zor durumda olan aileler borçlarını ödüyor, giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor, onların dertlerine derman oluyor.

Ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 800 aileye zekât, fitre ve fidye gibi yardımlardan oluşan nakdî yardımda bulunduk.

Kur’an-ı Kerim Yardımları

Afrika’da yaşayan Müslümanlar Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenirken birçok imkansızlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Çare Derneği hafızlık okullarına, eğitim sınıflarına ve yerel halka Kur’an-ı Kerim dağıtımları gerçekleştiriyor. Ramazan ayı boyunca Gana, Kamerun, Kenya, Tanzanya ve Uganda’da ihtiyaç sahibi 5 binden fazla aileye ve öğrenciye Kur’an-ı Kerim dağıtımları gerçekleştirdik.

Bayramlık Yardımları

Birçoğumuz çocukluğunda bayram sabahlarını özlemle beklemiştir. Ertesi gün giyeceği bayramlık hayali ile geceden uykusuz kaldığımız zamanlar da olmuştur. Peki ya yeni bir bayramlığı olmadan uyanılan bayram sabahlarını nerede tutalım? Çare Derneği olarak sizlerin vesilesi ile bugüne kadar binlerce yetimi yeni elbiselerle sevindirdik. Bu Ramazan ayında da sizlerin vesilesi ilebayram sabahlarına sevinçle uyanmaları için Filistin, Filipinler, Yemen, Arakan, Nijerya, Burkina Faso ve Uganda’da yaşayan 1.150 çocuğa bayramlık hediye ettik.