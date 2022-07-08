Çapsızlık böyle bir şey! İşte CHP kafasının 'gereksiz' dediği otoyol

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İslam alemi Kurban Bayramı heyecanı yaşarken, ülkemizde de vatandaşlar bayramı yakınlarının yanında geçirebilmek için yola çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti iktidarının ülkemize kazandırdığı Kuzey Marmara Otoyolu, muhalefet tarafından türlü gerekçelerle hedef alınmış, ancak yapımının tamamlanması engellenememişti.

Bir yılda bin 650 milyar lira vakitten, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi tasarruf sağlayıp, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu, bayram trafiğine çıkan vatandaşlar tarafından tercih edildi.

'Ya bu yollar olmasaydı?'

Kuzey Marmara Otoyolu'nun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen videoyu Twitter hesabından paylaşan gazeteci Zafer Şahin, otoyolun yapımına engel olmaya çalışan muhalefeti eleştirdi.

Şahin mesajında şunları söyledi:

Çılgın Türkler yollarda. Milyonlarca insan bayramda sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Görüntü Kuzey Marmara Otoyolu’ndan...

Soru şu: Ya bu yollar olmasaydı?

Yol medeniyettir, ticarettir, paradır, refahtır.. Ulaşım altyapısı sağlam bir ülkenin geleceği aydınlıktır.