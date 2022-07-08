  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Çapsızlık böyle bir şey! İşte CHP kafasının 'gereksiz' dediği otoyol
Siyaset

Çapsızlık böyle bir şey! İşte CHP kafasının 'gereksiz' dediği otoyol

Muhalefetin, yapımı süresinde türlü bahanelerle hedef aldığı ancak tamamlanmasını engelleyemediği Kuzey Marmara Otoyolu, bayram trafiğinde büyük bir yükü kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 18:34:00 - 2022-07-08 18:48:17

 Yeniakit.com.tr 

İslam alemi Kurban Bayramı heyecanı yaşarken, ülkemizde de vatandaşlar bayramı yakınlarının yanında geçirebilmek için yola çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti iktidarının ülkemize kazandırdığı Kuzey Marmara Otoyolu, muhalefet tarafından türlü gerekçelerle hedef alınmış, ancak yapımının tamamlanması engellenememişti.

Bir yılda bin 650 milyar lira vakitten, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi tasarruf sağlayıp, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu, bayram trafiğine çıkan vatandaşlar tarafından tercih edildi.

'Ya bu yollar olmasaydı?'

Kuzey Marmara Otoyolu'nun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen videoyu Twitter hesabından paylaşan gazeteci Zafer Şahin, otoyolun yapımına engel olmaya çalışan muhalefeti eleştirdi.

Şahin mesajında şunları söyledi:

Çılgın Türkler yollarda. Milyonlarca insan bayramda sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Görüntü Kuzey Marmara Otoyolu’ndan...

Soru şu: Ya bu yollar olmasaydı?

Yol medeniyettir, ticarettir, paradır, refahtır.. Ulaşım altyapısı sağlam bir ülkenin geleceği aydınlıktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23