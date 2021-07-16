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Gündem Çapları ortaya çıktı! Her gün müziğe evet bir gün selaya hayır
Gündem

Çapları ortaya çıktı! Her gün müziğe evet bir gün selaya hayır

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde minarelerimizden yükselen 'sela' sesleri, milli duygulardan bihaber kesimleri rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 17:24:00 - 2021-07-16 17:44:49
Çapları ortaya çıktı! Her gün müziğe evet bir gün selaya hayır

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde darbeci alçaklara karşı yine tek yürek oldu. O karanlık gecede şehit olan vatandaşlarımız dualarla anıldı.

Minarelerimizden yükselen sela sesleri duygusal anlar yaşattı!

15 Temmuz'da gece boyunca camilerimizden selalar okunmuştu. 15 Temmuz'un her yıldönümünde olduğu gibi dün akşam da gece yarısı minarelerimizden sela sesleri yükseldi. Milli birlik duyguları ile vatan sevgimizin şahlandığı anlar, içimizdeki bazı çevrelere rahatsızlık verdi.

Milli duygulardan bihaber kesimler rahatsız oldu

Pandemi ile mücadelede alınan kararlardan birisi de gece on ikiden sonra müzikli eğlencelerin yapılmamasıydı. Milli duygulardan bihaber kesimler, her 15 Temmuz'da yılda sadece bir defa okunan seladan rahatsız oldu. Geceleri müzik çalınmasını isteyen bu kesimler, sela sesine karşı adeta kin kustu.

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Yorumlar

vatandas

şimdiden vasiyetinize yazın ölünce selaniz okunmasın mazallah cesediniz rahatsız olur bire gafiller.
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yedi emirler

Yılda bir kere O günü ve şehitlerimizi hatırlamak ve anmaktan rahatsız olanın SALA okununca rahatsız olanın ve hasta çocuk gibi salata lafları öne sürüp son SES sözde müziğe ses çıkarmayanın ben hem imanından hemde vatanseverliğinden şüphe ederim arkadaş...Gidin dışarda afkurun lan şerefsiz mahluklar.
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