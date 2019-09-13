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Çapa’dan Eskişehirspor’a veda mesajı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, görevinden ayrıldığını açıkladı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:08
Çapa’dan Eskişehirspor’a veda mesajı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, görevinden ayrıldığını açıkladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Fuat Çapa görevinden ayrıldı. Konuyla ilgili bir mesaj yayımlayan Çapa, Eskişehirspor’a hizmet etme konusunda bir an olsun kararsızlık yaşamadığını belirterek "Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi ülkemiz futbolunun önemli kulüplerinden Eskişehirspor uzun bir süredir olağanüstü günler yaşıyor. Ama 2018’in Haziran’ında bu büyük kulübe hizmet fırsatı doğduğunda bir an olsun kararsızlık yaşamadım. Eskişehirspor’a hizmet etmek her teknik adam için bir onurdur. Ama benim için daha fazlası. O yıl, Porsuk çayı üzerinde kutlanan kuruluş yıl dönümünde taraftarlarımıza Eskişehirspor teknik direktörü olmakla hayatta bir hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Belki hayali kurulacak bir sezon yaşamadık. Belki profesyonel futbol hayatında ne olması gerekiyorsa hiç biri olmadı. Yendik, yenildik ama en önemlisi, hiç bir zaman yalnız kalmadık. Bütün camia önce genç kadromuzun, “bizim çocukların" arkasında kenetlendi. Lisansları çıkmadığı halde, biz istedik diye futbolcularımız bizimle kaldı. Transfer tahtası açıldığında aramıza yenileri katıldı. Bu formaya aşık binlerce Eskişehirli gibi bu formayı giyen bütün bu futbolcularımız da sezon boyunca fedakarlık yaptı" ifadelerini kullandı.



"Eskişehirspor’da sadece aklımla değil kalbimle de çalıştım"


Ayrıca Fuat Çapa, kendisinin ekibinin Eskişehirspor ile aralarındaki profesyonel bağı sonlandırma kararı aldıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bütün sezon boyunca yaşadığımız onca zorluğa rağmen coşkumuz eksik olmadı. Bunu bir büyük camia olarak birlikte yaptık. Futbol hayatımın en unutulmaz sezonunu burada yaşadım. Bu sezona eksi altı puanla, sıfırın altında başladık. Hala oradayız ama inanıyorum ki Eskişehirspor camiası geçen sezon yakaladığı birlikteliğe kavuşursa takım adına bu kışı kısa sürede bahara çevirecektir. Kadronun buna gücü var. Ama artık ben ve ekibim Eskişehirspor ile aramızdaki profesyonel bağı sonlandırma kararı aldık. Babamın evi Emirdağ’da, benim evim Eskişehir’de. Hayatının birçok yılını gurbette geçiren biri olarak şunu söyleyebilirim, sıla benim için Eskişehirdir. Dolayısıyla Eskişehirspor’da herhangi bir teknik adam gibi çalışamazdım, çalışmadım. Sadece aklımla değil kalbimle de çalıştım. Duygular söz konusu olduğunda dargınlıklar da olur. Varsa eğer kırdığım, kulüp emekçilerinden, yöneticilerden, futbolcularımdan, çalışma arkadaşlarımdan özür dilerim. Basın mensuplarını ve büyük taraftarımızı saymadım, çünkü birbirimizi kırmadığımıza eminim. Herkese ama özellikle Eskişehirspor için benimle aynı duygularla çalışan yardımcılarıma teşekkür ederim. Her Eskişehirli gibi benim de umudum Eskişehirspor’un daim olması. Hepimiz için hayırlı olsun."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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