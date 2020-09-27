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Yerel Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber
Yerel

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Rıfat Babayiğit, bir gözünün görme yetisini kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:29:00 -
Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit, bir yakınını hastaneye getiren Furkan T.’yi maskesini düzgün takması yönünde uyarmıştı.

Kendisini uyaran hasta bakıcısı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit’i darp etmiş, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga durdurulmuştu.

Ardından ameliyata alınan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, geçirdiği operasyonun ardından bir takım açıklamalarda bulundu.

Furkan T. ve yanındaki arkadaşlarına maskelerini burun ve ağzı kapatacak şekilde takmaları gerektiğini söylediğini ve bazı şahısların maskelerini taktığını söyleyen Babayiğit, iki üç kez kendisine küfredildiğini ve güvenliğe haber verdiğini söyledi.

Güvenlik görevlisi gelince şahsın maskesini taktığını söyleyen Babayiğit, “Sonra hasta 15 dk sonra gitti muayenesini oldu. Sonra yanımdan geçerken bana dedi ki, 'sen bana ters bakıyorsun' dedi ve gözümün ortasına vurdu. Bir baktım benim gözüm gitti” dedi.

Saldırının ardından ameliyat olduğunu söyleyen Rıfat Babayiğit, sol gözünün hiç görmediğini söyledi. Doktorların görme kabiliyetini tekrar kazanacağını söylediğini aktaran sağlık çalışanı, 2’inci kez ameliyat olacağını da ekledi.

Rıfat Babayiğit’i darp eden şahsın, daha önce hırsızlık suçundan ceza aldığı ve açık cezaevinden bir süreliğine izin aldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Furkan T.’nin tutuklandığı belirtildi.

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