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Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey

Her insanın her gün kullandığı eşyaları üzerilerinde taşıma gibi bir alışkanlığı vardır. Peki aslından çantanızda bulunması durumunda çok işe yarayacak eşyalar neler olabilir?

29 Haziran 2018 Cuma 23:04
Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey

KİMLİK

Dışarı çıkarken mutlaka yanınızda bulunmalı, ihmal etmeyin.

AĞRI KESİCİ

Gün içinde karşılaşacağınız baş, kas ya da regl ağrısı gibi durumlarda elinizin altında ağrı kesici bulundurmak çok işinize yaracak.  

DEZENFEKTAN VEYA ISLAK MENDİLİ

Gün içinde dokunduğumuz yerlerin ne kadar kirli olduğunu bir düşünün. Kapı kolları, tuvaletler, toplu taşıma gibi örneklerden bahsetsek el dezenfektanının önemi mutlaka anlaşılır.  

KALEM- KAĞIT

İster alışveriş listesi ister unutmamanız gereken adres ve telefonlar için olsun, çantanızda mutlaka kalem ve not alabileceğiniz bir parça kağıt bulundurmalısınız.  

ÇAKMAK

Çakmak sadece sigara içenlerin işine yaramıyor. Kıyafetinizden sarkan bir parça ipten kurtulmaktan tutun da elektrik kesintisine, sürpriz doğum günü partisinde mumları yakmaya kadar birçok konuda işinize yarayacak.  

EL KREMİ

Yazın sıcaktan kışın soğuktan kuruyan ellerini hem korumak hem de güzel kokmalarını sağlamak için ufak bir el kremini her zaman çantanızda bulundurun.  

MİNİ DİKİŞ SETİ

Çorabınız kaçtı ya da eteğinizin yırtmacı söküldü diyelim. Her kadının başına her an gelebilecek bu ufak talihsizlikler için çantanıza sığacak küçük bir dikiş seti çok faydalı olacak.  

NANELİ SAKIZ

Gün içinde koşuşturmaktan çok bunaldınız ya da acil bir toplantıya gireceksiniz. İşte size lazım olan ferah nefes hemen elinizin altında!

NAKİT 

Hemen hepimiz artık cüzdanlarımızda nakit para yerine banka kartı ya da kredi kartı bulunduruyoruz. Hiç olmadık zamanlarda atm bulmak için koşturma yaşarız. Acil durumları göz önünde bulundurup her zaman bir miktar nakit parayı çantanızın bir kenarında tutmakta fayda var.  

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 23:04
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