Çantada para olayında yeni ayrıntı! Ekrem bu defa fena yakalandı

Kamuoyunda çantada para olayı olarak adlandırılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e ait olan para sayma görüntüleriyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in para destelerini saydığı görüntülerdeki diğer bir kişinin Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Deste deste para sardılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para sayma görüntüleri tartışmaya neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürerken, Keleş'in yeni görüntüleri de kamuoyuna yansıdı. Görüntülerdeki kişilerin Euro saydığı görülüyor.

Öte yandan söz konusu paraların kayıt dışı olduğu da kamuoyunda yer alan iddialar arasında. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Konuyla ilgili CHP'den yapılan açıklamada ise, söz konusu görüntülerin 2019 yılına ait olduğu ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alındığı sırada çekildiği ifade edilmişti.

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