Cansuyu, Ugandalı muhtaçlara yardım elini uzattı!

“Kazancımız Allah için verdiğimizdir” sloganı ile her yıl onlarca ülke, yüzlerce bölgede hayırsever vatandaşların emanetlerini muhtaçlara ulaştıran Cansuyu, Ramazan ayının bereketini kardeşleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Doğu Afrika Ülkesi Uganda’da yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu ekipleri, içerisinde temel gıda malzemeleri olan Ramazan kumanyalarını binlerce muhtaca ulaştırdı. Dağıtılan kumanyalar her bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı. Uganda’nın Jinja bölgesinde gerçekleştirilen yardımlar, bölge halkına umut ışığı oldu.

20 tane temiz su kuyusu açıldı!



Kumanya dağıtımlarının ardında bölgedeki en büyük sıkıntılardan biri olan temiz su ihtiyacını gidermek için de çalışmalar yapan Cansuyu, Uganda’da ulaşılması güç köylerine giderek 20 tane temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. On binlerce mazlumun yararlanacağı su kuyuları ile hem bölgedeki temiz su ihtiyacı karşılanıyor hem de bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmiş oluyor.



Ramazan kumanyaları dağıtıldı!



Gerçekleştirilen Ramazan Organizasyonu hakkında açıklamalarda bulanan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirterek, “Cansuyu Derneği olarak hayırseverlerin emanetlerini muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Doğu Afrika Ülkelerinden Uganda’da kardeşlerimize ulaştık. Burada binlerce kardeşimiz için Ramazan kumanyaları dağıttık. Ramazan kumanyalarımızı kapsamlı bir şekilde hazırlıyoruz. Her bir kumanyamız bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Üzerimizde sorumluluğu yerine getirmek için titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

“Muhtaç kardeşlerimize ulaşmaya devam edeceğiz!”



Ramazan’ın bereketini ve sevincini Ugandalı kardeşleriyle paylaştıklarının altını çizen Aydın, “Bölgedeki temiz su sıkıntısını çözmek için 20 tane su kuyuları açarak önemli bir ihtiyacı daha karşıladık. Açtığımız su kuyuları bir yandan tarım ve hayvancılığa katkı sağlarken, diğer yandan kirli suyun neden olduğu bulaşıcı hastalıkların önüne geçmiş oluyor. Uganda’da gerçekleştirdiğimiz yardım organizasyonu ile Ramazan’ın bereketini ve sevincini kardeşlerimizle paylaştık. İnşallah Ramazan ayı boyunca birçok ülke ve bölgede muhtaç kardeşlerimize ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.