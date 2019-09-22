0553 313 94 23

Cansuyu Derneği'nden Başkan Erdoğan'a Keşmir çağrısı

Cansuyu Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, Keşmir'de yaşanan dramı dünya gündemine taşıması çağrısında bulundu.

22 Eylül 2019 Pazar 17:07
Cansuyu Derneği'nden Başkan Erdoğan'a Keşmir çağrısı

Cansuyu Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, Keşmir'de yaşanan dramı dünya gündemine taşıması çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Hindistan egemenliği altındaki Cammu Keşmir bölgesinde uzun yıllardır insani bir krizin yaşandığı, Hindistan tarafından Keşmir halkının Pakistan'a bağlanma ve özgürlük taleplerinin devamlı olarak görmezden gelindiğini ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hali hazırda devam eden Birleşmiş Milletler toplantısında ülkemiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da bulunacak, millet ve devlet hassasiyeti gösterdiğimiz konularda ülkemiz adına bir konuşma gerçekleştireceklerdir. Millet ve Din temelinde kardeş olduğumuz, en dara düştüğümüz anda kurtuluş savaşımızda yanımızda bulunan İzzetli Keşmir halkının BM Genel Kurulunda gündeme getirilmesi tarih ve insanlık vicdanında büyük bir anlam taşıyacaktır. Aziz milletimizin vefa duygusunun en güzel bir ifadesi olarak Cammu-Keşmir meselesinin BM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyanın gündemine getirilmesi; referandum sürecinin BMGK tarafından tekrar gündeme alınması ve bir halk referandumunun uluslararası gözlemcilerin denetiminde yapılması; işgal ve gayri hukuki uygulamaların ortadan kaldırılması, Keşmir halkının en büyük beklentisidir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 17:07
  1. Recep Tayyip Erdoğan'
  2. Cansuyu Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu fotoğrafla tehdit etmişlerdi! ABD ordusu özür diledi
    1. Bu fotoğrafla tehdit etmişlerdi! ABD..
    2. Gaziantep'te kız kaçıran genci..
    3. Salatalık kabuğunun faydaları nelerdir?
    4. Burun şişmesi neden olur? Burunda..
    5. Cansuyu Derneği'nden Başkan Erdoğan'a..
    6. KPSS'siz öğretmen alımı ilanları!..
    7. Başta uyuşma ve sersemlik hissi hangi..
    8. Mudanya'dan Ardahan ve Hozat'a sürgün..
    9. Farklı noktalarda 68 düzensiz göçmen..
    10. Akşener AK Parti'yle yakınlaşma..
    11. Drift tutkunları Antalya'da buluştu!
    12. Atatürk Havalimanı'na seferler..
    13. Somali'de askeri üsse saldırı! Çok..
    14. Yolcu treni araca çarptı! Yaralılar var
    15. Bayraklar Eurovision'a damga vurmuştu!..
    16. TEKNOFEST'te tanıtıldı! Kadına şiddeti..
    17. İletişim Başkanı Altun’dan Amerikan..
    18. İBB’nin Necip Fazıl, İskender Pala ve..
    19. SAROS’tan çarpıcı yeni parti anketi:..
    20. 'İşçilerin ekmeği ile oynayan..
    21. Acılı baba isyan etti: Oğlumu PKK'ya..
    22. Çaykur Rizespor Gazişehir maçı kaç kaç..
    23. İstismarda son perde! Aleyna Tilki..
    24. Veysel Kömürcü açıkladı! İşte FETÖ'nün..
    25. İYİ Partililer Babacan ile görüştü
    26. Boğaz'da can pazarı! İçindekilerle..
    27. Baklavacı magandalar dükkanın ismini..
    28. e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3..
    29. ABD, Irak'ta kullanmıştı! Bebeklerde..
    30. Aracıyla 60 metreden düşerek hayatını..
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı