Cansuyu Derneği, Suriye’de Millî Görüş Hareketi’nin öncü şahsiyetlerinin adlarını yaşatacak

YENİ AKİT ANKARA

İç savaşın başladığı ilk günden itibaren sınır komşumuz Suriye’de de yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği acil insani yardım kapsamında yeniden harekete geçti. 11 yıldır devam eden çatışmalardan dolayı evlerini terk edip çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için acil barınma, gıda, giyim ve ısınma ihtiyaçları da devam ediyor. Son yılların en soğuk kış mevsimini yaşayan Suriye’de en büyük problemlerin başında barınma ihtiyacı geliyor. Cansuyu Derneği’de bu probleme kalıcı çözümler getirmek amacıyla başlattığı briket ev projesini tamamlayarak Suriye’nin Azez bölgesinde Cansuyu, Briket Evleri inşa etti. Türkiye Diyanet Vakfı ve AFAD ile koordineli şekilde inşa edilen evler yüzlerce Suriyeli ailenin sıcak yuvaya kavuşmasına sebep olacak. Cansuyu Genel Merkezi tarafından, inşa edilen bu evlere Türkiye’de önemli görevler gerçekleştiren ve Millî Görüş Hareketinin öncü isimlerin olan Ahmet Tekdal, Süleyman Arif Emre, Şevket Kazan ve Fehim Adak isimleri verildi.

Azez ve İdlib'te 17 TIR'dan oluşan insani yardım malzemeleri dağıtıldı

Soğuk hava şartlarının etkisi ile zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan Suriyeli savaş mağduru on binlerce insan için büyük çaplı yardım organizasyonu düzenleyen dernek, bölge halkına umut oldu. Suriye’nin Azez şehrine bağlı Succo, Yazıbağı, Şimmarin, Kel Cibrin, Maare ve Sunduf bölgelerindeki kamp alanlarında ve İdlib şehrine bağlı Kefer Diryan, Kefer Karmin, Kemmune ve Şehba bölgelerindeki kamplarda yardım faaliyetleri düzenlendi. 17 TIR’dan oluşan acil insani yardım malzemeleri zor durumda olan muhtaç insanlara dağıtıldı. Tonlarca kömürü binlerce muhtaca dağıtılarak bölge halkının ısınma ihtiyaçlarını karşılayan dernek, barınma ihtiyacından sonra ısınma alanında da yardımlar gerçekleştirdi. İçerisinde 1 ailenin 1 aylık temel yiyecek ihtiyacını karşılayacak olan gıda kolileri binlerce mazluma dağıtıldı. Gıda temini noktasında Türkiye’den götürülen unlarla ekmek yapılarak binlerce insana dağıtıldı. Ayrıca bölge halkının battaniye, mont, bot, atkı, bere, eldiven gibi kışlık giyecek ihtiyaçları da karşılandı.