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Cansuyu Derneği "Evinize Sağlık" projesiyle yardımlarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:34:14 -
Cansuyu Derneği "Evinize Sağlık" projesiyle yardımlarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği, yardımseverlerden gelen desteklerle gerçekleştirdiği "Evinize Sağlık" projesi kapsamında 81 ilde yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen "Evinize Sağlık" projesiyle yardımseverlerin bağışladığı temel gıda maddelerini içeren yardım paketleri, kumanyalar, oyuncaklar hanelere ulaştırılıyor.

Yardımlar, bu süreçte evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere, işini kaybedip mağduriyet yaşayan vatandaşlara ve muhtaç ailelere yapılıyor.

Ramazan ayında yardımlarını yoğunlaştıran derneğe bağışta bulunmak isteyenler, "cansuyu.org.tr" adresinden, derneğin sosyal medya hesaplarından bilgi alabiliyor.


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