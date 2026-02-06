Cansuyu CAK Ekipleri "Asrın Felaketi"nin Yıl Dönümünde Sahadaydı

CAK Genel Koordinatörü Zekeriya Erbeyi ve Yardımcısı Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu koordinesinde yürütülen eğitimlerde, arama-kurtarma gönüllüleri zorlu parkurlardan geçti. 6 farklı istasyonda kurulan eğitim alanlarında; halatla kütle çekimi (trifor), hava yastığı ile tahkimat, kırma-delme-kesme teknikleri ve GPS ile kayıp arama gibi hayati konularda profesyonel eğitimler verildi.

​Zekeriya Erbeyi: “35 Canı Enkazdan Çekip Almıştık”

Duygusal anların yaşandığı tatbikatta konuşan Genel Koordinatör Zekeriya Erbeyi, 6 Şubat gecesini unutmadıklarını belirtti: “O büyük felaketi haber aldığımız an 120 kişilik ekibimizle sahadaydık. Dondurucu soğuğa rağmen ekiplerimiz canla başla çalıştı ve 35 vatandaşımızı ezkazın altında sağ olarak kurtardık. Bugün burada, o acıların tekrar yaşanmaması duasıyla ama her an yaşanabilecekmiş gibi büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz.”

​Sadece Deprem Değil, Her Türlü Afete Karşı CAK!

CAK’ın sadece deprem odaklı olmadığını vurgulayan Erbeyi; su altı/su üstü kurtarma, yangınlar ve kentsel felaketlerde de AFAD ile koordineli olarak görev yapabilecek kapasiteye ulaştıklarını belirtti.

​Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu: “10 İlde Yapılanmamızı Tamamladık”

CAK’ın son 3 yıldaki gelişimine dikkat çeken Genel Koordinatör Yardımcısı Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu ise, Türkiye genelinde 10 ilde ekiplerin tamamlandığını ve akreditasyon süreçlerinin hızla devam ettiğini müjdeledi. Çuhadaroğlu, gece-gündüz demeden gerçekleştirilen bu kampların, ekiplerin her an aktif kalması için hayati önem taşıdığını ifade etti.