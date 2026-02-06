  • İSTANBUL
Cansuyu CAK Ekipleri "Asrın Felaketi"nin Yıl Dönümünde Sahadaydı
Aktüel

Cansuyu CAK Ekipleri "Asrın Felaketi"nin Yıl Dönümünde Sahadaydı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cansuyu CAK Ekipleri "Asrın Felaketi"nin Yıl Dönümünde Sahadaydı

​Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Arama ve Kurtarma Birimi (CAK), 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Felaketin merkez üslerinden Hatay’da gerçekleştirilen geniş kapsamlı tatbikat ile CAK ekipleri, olası afetlere karşı hazır olduklarını bir kez daha kanıtladı.

CAK Genel Koordinatörü Zekeriya Erbeyi ve Yardımcısı Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu koordinesinde yürütülen eğitimlerde, arama-kurtarma gönüllüleri zorlu parkurlardan geçti. 6 farklı istasyonda kurulan eğitim alanlarında; halatla kütle çekimi (trifor), hava yastığı ile tahkimat, kırma-delme-kesme teknikleri ve GPS ile kayıp arama gibi hayati konularda profesyonel eğitimler verildi.

Zekeriya Erbeyi: “35 Canı Enkazdan Çekip Almıştık”

Duygusal anların yaşandığı tatbikatta konuşan Genel Koordinatör Zekeriya Erbeyi, 6 Şubat gecesini unutmadıklarını belirtti: “O büyük felaketi haber aldığımız an 120 kişilik ekibimizle sahadaydık. Dondurucu soğuğa rağmen ekiplerimiz canla başla çalıştı ve 35 vatandaşımızı ezkazın altında sağ olarak kurtardık. Bugün burada, o acıların tekrar yaşanmaması duasıyla ama her an yaşanabilecekmiş gibi büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz.”

 

Sadece Deprem Değil, Her Türlü Afete Karşı CAK!

CAK’ın sadece deprem odaklı olmadığını vurgulayan Erbeyi; su altı/su üstü kurtarma, yangınlar ve kentsel felaketlerde de AFAD ile koordineli olarak görev yapabilecek kapasiteye ulaştıklarını belirtti.

Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu: “10 İlde Yapılanmamızı Tamamladık”

CAK’ın son 3 yıldaki gelişimine dikkat çeken Genel Koordinatör Yardımcısı Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu ise, Türkiye genelinde 10 ilde ekiplerin tamamlandığını ve akreditasyon süreçlerinin hızla devam ettiğini müjdeledi. Çuhadaroğlu, gece-gündüz demeden gerçekleştirilen bu kampların, ekiplerin her an aktif kalması için hayati önem taşıdığını ifade etti.

