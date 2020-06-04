  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cansız mankenle şaşırtan seyahat

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir motosikletlinin cansız mankenle birlikte ana cadde üzerindeki seyahati görenleri şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:35:03 -
Cansız mankenle şaşırtan seyahat

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir motosikletlinin cansız mankenle birlikte ana cadde üzerindeki seyahati görenleri şaşırttı.


Şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi’nde bir motosiklet sürücüsü ile motosikletin arka tarafında iple bağlanmış ve bacak bacak üzerine atmış şekilde yolculuk yapan cansız mankeni görenler önce şaşırdı ardından da cep telefonu kamerasıyla o anı görüntüledi.


Motosiklet sürücüsünün cansız mankenle seyahati sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı