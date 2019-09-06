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Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eylül ayı halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:19
Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eylül ayı halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.


Haliliye Belediyesi bünyesinde her ayın ilk cuma günü düzenlenen halk günü toplantısı, eylül ayında da Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Canpolat, Başkan Yardımcıları İhsan Ağca, Mehmet Erol ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar taleplerini iletti. Haliliye Belediyesi’nin hizmet alanında olan taleplerle ilgili toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimat veren Canpolat, belediyenin hizmet alanında olmayan çalışmaların da takip edilmesini istedi.


Halk Günü toplantısına ardından açıklama yapan Canpolat, “Biz Haliliye Belediyesi olarak her ayın ilk haftası cuma günü halk günümüzü icra ediyoruz. Bu ayda Haliliye Belediyesi ilk kurulduğu günden itibaren halk günlerini icra etmeye devam etti. Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bire bir görüştük. Vatandaşlardan gelenleri bire bir ilgili başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize görevlerini tevdi ettik. Vatandaşlarımızla hemhal olmaya, bir olmaya, beraber olmaya gayret ediyoruz. Onların bir nebzede olsa sorunlarını çözebilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:19
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