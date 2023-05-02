  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk etapta bin 200 kişiye istihdam sağlayacak! Temeli atıldı

Türkiye'deki seçimlerle ilgili flaş gelişme

Petrol rezervi eridi: Rus şirketin net karı tamı tamına büyük tonluk oranda azaldı! Ruslar bile bu işe şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu karşımıza diken bir mekanizma var

Erdoğan Konya'da duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol keşfi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Bunu yapanlara lanet olsun

Türkiye ve ABD’den flaş hamle! Eşzamanlı olarak o adımı attılar

İflas için Allianz Trade, ekonomide İflaslar 2023’te yüzde 21 artacak dedi! İflas talebi patlaması: Fena patlayacak

“HDP ile kol kola” diyerek Saadet Partisi'nden istifa etmişti: 40 senedir 40 bin şehit verdik

Meral Akşener ağzını bozdu! Ne ayıp sözler
Spor Canlı yayınlanacak: Bakan Murat Kurum sahaya çıkıyor... Yıldız futbolcularla... TFF'den açıklama!
Spor

Canlı yayınlanacak: Bakan Murat Kurum sahaya çıkıyor... Yıldız futbolcularla... TFF'den açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 23:21:00 -
Canlı yayınlanacak: Bakan Murat Kurum sahaya çıkıyor... Yıldız futbolcularla... TFF'den açıklama!

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Bakan Murat Kurum’un da bulunduğu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Batefimbi Gomis ve Eren Elmalı gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla sahaya çıkıyor. Bakan Kurum ile depremzede çocukların “Yükselen Anadolu” takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel maç 3 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’de TFF Riva Tesislerinde oynanacak.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Bakan Murat Kurum’un da bulunduğu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Batefimbi Gomis ve Eren Elmalı gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla sahaya çıkıyor. Bakan Kurum ile depremzede çocukların “Yükselen Anadolu” takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel maç 3 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’de TFF Riva Tesislerinde oynanacak.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig’de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapacak. Bakan Murat Kurum da Yükselen Anadolu takımında sahada olacak.

Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımların teknik direktörlüğünü yapacak karşılaşmada Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Batefimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Serkan Asan, Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi ve Burak Özdemir’in de aralarında bulunduğu ünlü futbolcular yeşil sahada depremzedelerle top koşturacak.

TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak özel karşılaşmayı birçok kritik müsabakada düdük çalan, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23