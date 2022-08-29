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Aktüel Canlı yayında uyuyan sunucu tatilini bitirdi
Aktüel

Canlı yayında uyuyan sunucu tatilini bitirdi

Canlı yayında uyukladığı görüntüleri sosyal medyada olay olan ve kanal yönetimi tarafından tatile gönderilen sunucu Ebru Baki tatilini bitirip yeniden programa başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 09:44:00 - 2022-08-29 09:44:18

Habertürk'te yayınlanan "Para Gündem" programının sunucusu Ebru Baki, tatilini bitirip yeniden programa başladı. Habertürk yönetimi geçtiğimiz haftalarda programdaki uykulu halleriyle gündem olan Ebru Baki'yi tatile göndermişti.

Uykulu halleri olay olmuştu

Canlı yayında uyuklayan Ebru Baki'nin söz konusu görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu. Çok konuşulan görüntüler sonrası kanal yönetimi programla ilgili bir karar aldı ve Ebru Baki'yi tatile gönderdi.

Kanal yönetimi, yayın akışında da değişikliğe giderek "Para Gündem" programının yerine Sena Alkan’ın sunduğu Haber Bülteni adlı programı yayınladı.

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