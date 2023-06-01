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Medya Canlı yayında sürpriz misafir
Medya

Canlı yayında sürpriz misafir

Yeniakit Publisher
2023-06-01 12:29:00 -

Deprem bölgesi Adıyaman’da canlı yayın yapılan çadıra dalan yavru köpek, hem izleyicileri hem de stüdyodaki konukları gülümsetti.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da, yayın yaptıkları binanın yıkılması sonucu çadırda yayın yapmaya başlayan Gözde TV’nin önceki gece yayınlanan ‘Sözün özü’ programı esnasında yavru bir köpek çadıra daldı. Kimseye kendisini fark ettirmeden yayının yapıldığı çadır stüdyosuna dalan yavru köpek, yayındaki konuklardan İz Yücedağ’ın ayakkabılarını kemirerek oyun oynamaya başladı. Köpeği tebessümle karşılayan konuk İz Yücedağ, daha sonra dayanamayarak köpeği kucağına aldı. Yayın esnasında köpeği bir süre seven İz Yücedağ, daha sonra kameramanlardan köpeği almalarını istedi. Hem izleyicilerin hem de stüdyoda bulunanların yüzünü güldüren köpek, çadırdan dışarıya çıkarıldı.

Televizyon kanalının bulunduğu alanı bir daha terk etmeyen ve TV çalışanları tarafından beslenip bakılmaya başlanan köpek, TV kanalının maskotu haline geldi.

Minik misafirlerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen Gözde TV Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Akçal, “Sözün özü programında hararetli bir tartışmanın ortasında stüdyoya minik bir misafir geldi. İz Yücedağ’ın önce ayakkabılarını kemirmeye başlamış, öyle olunca İz Hanım da onu hemen kucağına almaya başladı ve biraz sevdikten sonra dışarıya çıkarılması için kameraman arkadaşlarımız ona yardımcı oldu. Çadırda görev yapıyoruz, çadırda yayın yapıyoruz. Minik misafirimiz de bizimle birlikte sürekli yayına dahil oluyor. Haber bültenlerini sunarken, tartışma programlarında ve diğer programlarımızda konuklarımızın etrafında dolaşıyor. Bazen kediler de geliyor işin doğrusu ama kediler geldi, gitti, bu minik misafirimiz gitmiyor. Bizlerde onunla birlikte bu çadırda yaşamaya devam ediyoruz. İşte hararetli bir tartışmanın tam ortasında böyle sevimli bir manzara oluşunca herkes o hararetini de bıraktı, ilgi de dağıldı. Güzel oldu, bizler de onunla ilgilenmeye devam ediyoruz” dedi.

Kanal spikerlerinden Şeyma Özçakmak ise “Sözün özü programında minik bir misafirimiz vardı. Bizleri oldukça mutlu etti. Beklenmedik bir misafirdi” diye konuştu.

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