Canlı yayında şoke eden ifadeler! Ümit Özdağ paralel devlet mi kurdu?

Irkçı açıklamalarıyla mültecileri hedef gösteren ve bugün İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek Süleyman Soylu'yu tehdit eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV canlı yayınına katıldı.

Seda Selek'in moderatörlüğündeki "Perdenin Önü Arkası" programına katılan Özdağ, Hakan Çelenk, İbrahim Varlı ve İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt verdi.

Bakan Soylu'yu canlı yayında yine tehdit etti

Canlı yayında Bakan Soylu'ya yönelik sokak jargonuyla tehditler savurarak "Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. O zaman bakalım ne olacak?" diyen Özdağ, itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Yıllarca istihbaratçı ve polis yetiştirdiğini belirten Özdağ, "Bu insanlar bana güveniyorlar ve beni seviyorlar.” dedi.

"Bana bilgi aktarıyorlar"

Özdağ konuşmasının devamında, şoke eden ifadeler kullandı. Adeta FETÖ gibi bir yapılanmayı tarif eden Özdağ, “Onlar bana bilgi aktarıyor." şeklinde konuştu.

Suç işlediğini canlı yayında kendi ağzıyla itiraf eden Özdağ için yetkililerin harekete geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.