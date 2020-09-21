Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert tepki göstererek stüdyoyu terk etti.
Erhan Ertürk'ün sunduğu televizyon programına katılan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt, Kemalizmin anayasada yer almadığını belirtti.
Prof. Dr. Ersan Şen söz alınca ortam gerginleşti. Bu esnada Öğüt, Ertürk'e tepki göstererek, bir ara "Otur oraya" ifadeleriyle de tepki gösterdi. konuk olan gazeteci Özlem Gürses de Öğüt'e tepki gösterdi. Selman Öğüt itibar suikasti yapıldığını belirterek canlı yayın esnasında reklamların bile araya girmesini beklemeden stüdyoyu tert etti.
Selman Öğüt, yayını terk ettikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Provokatörden moderatör olmaz" diyerek sunucu Erhan Ertürk'e tepki gösterdi.