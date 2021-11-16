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Gündem Canlı yayında Şen ve Küçük arasında dolar kavgası
Gündem

Canlı yayında Şen ve Küçük arasında dolar kavgası

Habertürk canlı yayına katılan Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci Cem Küçük arasında dolar kavgası çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 00:37:00 - 2021-11-16 00:42:00

Canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçiminin tartışıldığı programda Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci Cem Küçük birbirine girdi.

Şen, doların düşürülmeden seçim kazanılamayacağını iddia ederek Küçük'e 'tuzun kuru' dedi.

Küçük ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçileceğini iddia etti.

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