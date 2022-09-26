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Medya Canlı yayında saçlarını kestiler! Halk TV ekranında İran provokasyonuna destek
Medya

Canlı yayında saçlarını kestiler! Halk TV ekranında İran provokasyonuna destek

İran Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan saç kesme provokasyonuna Halk TV canlı yayınında destek verildi. Ayşenur Arslan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Öahir Başarır, canlı yayında saçlarını kesti.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 18:27:00 -
Canlı yayında saçlarını kestiler! Halk TV ekranında İran provokasyonuna destek

 Yeniakit.com.tr 

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, canlı yayında saçlarını keserek Mahsa Amini provokasyonuna destek verdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Medya Mahallesi" programına katıldı.

İran'da başı açık olması sebebi ile gözaltına alınıp, işkence ile öldürüldüğü öne sürülen Mahsa Amini için başlatılan saç kesme provokasyonuna, CHP'li Başarır ile Arslan da katıldı.

Canlı yayında saçlarını kesen Arslan ile Başarır, İran'daki kadınlara destek olduklarını söyleyip, eyleme katıldılar.

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