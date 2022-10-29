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Gündem Canlı yayında rahatsızlanan Latif Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı
Gündem

Canlı yayında rahatsızlanan Latif Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı

TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına yorumcu olarak katılan usta gazeteci Latif Şimşek, canlı yayında fenalaşmasının ardından yayına devam edemedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 23:04:00 -

TV100 ekranlarında korkutan dakikalar yaşandı. Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair'e tv100.com yazarı Latif ŞimşekBizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Sarı, Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat konuk oldu.

Canlı yayında fenalaştı

İlk yerli otomobil Togg'un banttan indirilmesi programda konuşulurken yayına Ankara'dan bağlanan Şimşek canlı yayında fenalaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Ardor, Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şimşek, doktorunun izin vermemesi nedeniyle yayına devam edemeyecek.

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Harun raşit öz

Allahım acil şifalar versin inşallah kardeşim
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