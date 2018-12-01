THY- Euroleague
0553 313 94 23

Canlı yayında prostat ameliyatı yaptılar

Bursa'da bulunan VM MEDİCAL PARK Hastanesi’nde, Holep adı verilen ileri kapalı ameliyat tekniğiyle iki hastanın prostatameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan ameliyat, canlı yayın üzerinden izlendi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:50
Canlı yayında prostat ameliyatı yaptılar

VM MEDİCAL PARK Bursa Hastanesi’nde düzenlenen Üroloji Günleri etkinliğinde, prostat tedavilerinde güncel etkinlikler anlatılırken, Holep adı verilen ileri kapalı ameliyat tekniğiyle iki hastanın prostat  ameliyatı gerçekleştirildi. Katılımcılar ve basın mensupları, her iki ameliyatı da canlı yayınla saniye saniye izledi.

Tıp literatürüne önemli bir katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Hastanemizde her türlü onkolojik cerrahi, SGK kapsamında fark ücreti alınmadan yapılmakta olup, tedavi süreci radyoterapi, girişimsel radyoloji PET-CT, nükleer tıp ve medikal onkoloji üniteleri ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla, tam anlamıyla bir hizmet bütünlüğü sağlanmış şekilde gerçekleştirilmektedir. Her hafta düzenli toplanan konseylerimiz, hastanemiz dışından hekimlerin de katılımıyla son derece verimli toplantılara sahne olmaktadır. Toplum sağlığı için önemli olan her konuda üzerimize düşeni yapma çabasındayız” dedi.

Gelişmeler masaya yatırıldı

VM Medical Park Bursa Hastanesi Tıbbi Direktörü-Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan da “Hastanemizde bilimsel çalışmalar yapabilmek, hekimler olarak bizleri çok memnun ediyor. Son dönemde HOLEP konusunda çok sorunlar dile getirilmeye başlanmıştı. Biz de bu vesileyle ilk toplantımızı hem bilgilerimizi güncellemek hem de canlı ameliyatı göstererek, bu tür ameliyatların nasıl yapıldığını bu işi en iyi yapan hocalarımızdan göstermek istedik” dedi.

Teorik bilgilendirme oturumunda başkanlar, Prof. Dr. Özcan Atahan ve Prof. Dr. Mete Kilciler oldu. Prof. Dr. Murat Şamlı, Op. Dr. Ethem Arslan, Doç. Dr. Mustafa Kadıhasanoğlu, Doç. Dr. Necmettin Penbegül ve Prof. Dr. Remzi Sağlam da teorik bilgilendirme de bulundu. Canlı ameliyatlar oturumunda ise operatörlüğü Op. Dr. Özgür Koç’un koordinatörlüğünde Doç. Dr. Zafer Tokatlı ve Prof. Dr. Remzi Sağlam yaptı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:50
  1. Tokat
  2. VM MEDİCAL PARK Bursa Hastanesi
  3. Üroloji Günleri etkinliği
  4. VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arsla
  5. VM Medical Park Bursa Hastanesi Tıbbi Direktörü-Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan
  6. Canlı yayında prostat ameliyatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon İBB
    1. Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde..
    2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    3. Başakşehir'e Sivasspor darbesi!
    4. Bakanlıktan 'turizm' hamlesi! 'Turkey'..
    5. Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan ilk..
    6. Diyet yaparken bu hatalara düşmeyin
    7. İzmir derbisinde kazanan taraf..
    8. Emniyetten kış lastiğinin önemine..
    9. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    10. "Kadına Yönelik Şiddet Hakkında..
    11. Yanlış duymadınız! Palermo, 10 euroya..
    12. FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Fenerbahçe'den gündemi sarsan habere..
    16. Beton mikserinin altında kalan yaşlı..
    17. "15 Temmuz darbe girişiminin..
    18. Hamilelikte çarpıntı kansızlığın..
    19. Erdoğan-Putin görüşmesi
    20. Adana'da tefecilik operasyonu! 2 kişi..
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher