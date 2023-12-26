Canlı yayında örneklerle açıklandı! Şehitler üzerinden siyaset öyle değil böyle olur

HDP ile sıcak mesajlar veren ve Meclis'te terörün lanetlendiği bildiriye HDP ile birlikte imza atmama kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da şehit cenazesinde yuhalandı.

Sözcü, Özgür Özel'e tepki gösterilmesini, AK Parti'nin, "Şehitleri siyasete alet etmesi" olarak lanse etmeye çalıştı.

Sözcü'nün bu saçma manşeti büyük tepki çekerken, Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yaşananları yorumladı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ben merak ediyorum, şehitler üzerinden siyaset yapan kim. Meclis terör saldırılarına karşı bildiri yayınlıyor, HDP hemen mırın kırın etmeye başlıyor, CHP de, "Ben AK Parti'nin bildirisine imza atmam" diyor.

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Siz AK Parti'nin neyini gördünüz ya? 4-5 yıldır MİT neredeyse her gün PKK'nın üst düzey bir ismini veya korumasını etkisiz hale getiriyor. AK Parti hükümeti böyle bir başarı elde ettiği halde ne yanlışlık gördünüz de, "AK Parti'nin imzasının olduğu bildirinin altına ben imza atmam" dediniz. O lafı açıklar açıklamaz aslında şehitler üzerinden siyaset yapmış olmadı mı Özgür Özel? Akabinde bile bile şehit cenazesine katılmaya çalışmadı mı? Daha bir gün önce HDP'ye ziyarete gitmiş. Manisalılar ne yapsın şimdi bu durum karşısında?