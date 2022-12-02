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Gündem Canlı yayında Ömer Çelakıl'a saldırı! Uzun süren sessizliğini bozdu, sözleri herkesi şok etti
Gündem

Canlı yayında Ömer Çelakıl'a saldırı! Uzun süren sessizliğini bozdu, sözleri herkesi şok etti

Araştırmacı yazar Ömer Çelakıl, Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok canlı yayınına katıldı. Uzun bir süre bağlantı sorunu yaşayan Çelakıl, kendisine siber saldırı yapıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 12:19:00 -
Canlı yayında Ömer Çelakıl'a saldırı! Uzun süren sessizliğini bozdu, sözleri herkesi şok etti

Araştırmacı yazar Ömer Çelakıl, Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programına katıldı.

Telefonla yayına bağlanan Ömer Çelakıl'ın bir süre bağlantı sorunu yaşadı. Çelakıl bu olayı ise, "Hat kesiliyor sürekli. Siber saldırı oluyor herhalde" diyerek yorumladı.

Çelakıl, dünyada şu an bir zaman savaşını yaşandığını belirterek, "Dünyada bir zaman savaşı var. Hatta bir filmde geçti bu. Zamanla oynamak istiyorlar. Bu nükleer savaştan daha tehlikeli bir durum. Mesela ABD seçimlerine zaman kavramı ile müdahale edildi. Bu Geçenlerde yeni marka bir televizyon aldım. İlerleyen saatlerde hala uykum gelmedi. Sonra televizyonun fişini çektim hemen uyudum. Nasıl bir manyetik alan oluşturuyorlarsa her şeyimizi değiştiriyorlar. İnanın sindirim sistemimizi, halsizliğimizi etkiliyor. İnsanların zihin enerjisini bu savaşta kullanıyorlar. Ben en basitimden enerjimi değiştiren her şeyi yeniliyorum. Hepimiz dikkatli olmalı. Şu andaki savaşın derhal durdurulması lazım. Zamanla oynayan kişilerin de tutarsız talepleri var. İklime zarar veriyorlar. Ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları korkunç felaketlere sebep olabilir. Rusya-Ukrayna savaşı korkunç bir noktaya ulaşabilir" dedi.

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