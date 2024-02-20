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Spor Canlı yayında olay kavga! Spor programında küfürler havada uçuştu
Spor

Canlı yayında olay kavga! Spor programında küfürler havada uçuştu

Yeniakit Publisher
2024-02-20 02:36:00 -

Rasim Ozan Kütahyalı'nın sunduğu programda Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli birbirine girdi. Küfürler havada uçuştu.

Lider Haber kanalında Rasim Ozan Kütahyalı'nın sunduğu Barometre programında konuklar Yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli arasında kavga çıktı.

Küfürler havada uçuştu

Canlı yayınlanan programda FETÖ meselesi ile başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Küfürlerin havada uçuştuğu programda ikilinin arasına görevliler ve sunucu Rasim Ozan Kütahyalı girdi.
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