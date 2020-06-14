Canlı yayında olay çıktı! Mehmet Metiner'in sözleri Öztürk Yılmaz'ı çıldırttı

Gündemin tartışıldığı programlar zaman zaman sert tartışmalara sahne olurken bu akşam da CNN Türk'te yayınlanan CNN Türk Masası programı onlardan biriydi. Programın katılımcılarından eski CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz ile eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in birbirlerine karşı söyledikleri küfre varan sözler adeta programa damga vurdu.

FETÖ'ye destek tartışması başladı

FETÖ'cülere destek verme tartışmasıyla kıvılcımlanan sözlü kavgada Metiner, Öztürk Yılmaz'ın Erbil'de Başkonsolosluk yaptığı dönemde oradaki FETÖ'cülerle iç içe olduğunu söyledi. Bunun üzerine Yılmaz, Mehmet Metiner'e "Bunu ispat edemezseniz alçaksınız, şerefsizsiniz" dedi.

Metiner ise Yılmaz'a "Siz şerefsiz oğlu şerefsizsiniz" diye karşılık verdi. Öztürk Yılmaz da Mehmet Metiner'e "Akşam sabah FETÖ'yü övmüşsün, söylediğin şeyleri sana dinletirim" diyince Metiner "Dinletmezsen alçaksın, şerefsizsin" diye konuştu.

"AAA Öztürk bey"

Erbil'de DEAŞ tarafından kaçırıldığı döneme gönderme yapan Öztürk Yılmaz "Karşında kahraman var" sözlerine bu sefer Mehmet Metiner "Bir insan kendisine kahraman demez, kahraman diyorsa kahraman değildir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Metiner'e yönelik " PKK'yla FETÖ'yle iş birliği yapıyor böyle siyaset olmaz" sözleriyle suçlamalarına ve sert sözlerine devam edince programın moderatörü Semiha Şahin araya girdi. Şahin'in "Aaa Öztürk Bey" tepkisi dikkat çekti.

"Mert adam havlamaz"

Programdaki diğer katılımcı Metin Özkan'ın tansiyonu düşürmek için araya girmesi sonrasında tekrar konuşan Mehmet Metiner "Mert adam, delikanlı adam böyle edepsiz laflar etmez. Havlamaz, itlik yapmaz. Bundan sonra benim muhatabım değil. Karşı karşıya geldiğimizde yüreği yetiyorsa aynı lafları etsin. Onun ağzını yırtmazsam namerdim" dedi.

Semiha Şahin'in de sinirleri gerildi

Tartışmanın bir süre daha devam etmesi ve diğer konuklar Metin Özkan ile Hakan Bayrakçı'nın da dahil olması üzerine iyice sinirleri gerilen Semiha Şahin'in bu durumu ses tonu ve hareketlerine de yansıdı. Konuklarını "Beyler" diyerek uyardı.